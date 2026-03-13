Napoli Lecce, convocati e probabili formazioni: Conte e Di Francesco con qualche sorpresa, svelate le loro mosse!

Napoli Lecce, convocati e probabili formazioni: le possibili mosse di Conte e Di Francesco per il match della 29ª giornata di Serie A 2025/26

La sfida tra Napoli e Lecce rappresenta un vero e proprio crocevia per le ambizioni stagionali di entrambe le formazioni. I padroni di casa, attualmente a quota 56 punti, si presentano all’appuntamento forti di due successi consecutivi per 2-1 contro Verona e Torino. La squadra di Antonio Conte ha un’occasione d’oro: con la Roma (quinta a -5) impegnata nello scontro diretto contro il Como, gli azzurri puntano a consolidare il piazzamento in zona Champions League. Discorso inverso per il Lecce di Eusebio Di Francesco, sedicesimo con 27 punti e con un margine di sole tre lunghezze sulla zona caldissima della classifica.

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Le scelte di Conte: emergenza in difesa, torna Anguissa

Il Napoli scenderà in campo con il consueto 3-4-2-1, ma con alcune novità rispetto alle ultime uscite. In porta ci sarà Meret. Nel terzetto arretrato pesa il forfait di Juan Jesus per affaticamento muscolare: al suo posto è pronto Beukema, affiancato da Buongiorno e Olivera. Sulle corsie esterne agiranno Politano a destra e Spinazzola a sinistra.

A centrocampo, rientro fondamentale dal primo minuto per Anguissa (assente da titolare da quasi quattro mesi), che farà coppia con Gilmour. Resta ancora ai box Lobotka, mentre Scott McTominay si è allenato in gruppo e dovrebbe figurare tra i convocati. Sulla trequarti, Elmas e Alisson Santos supporteranno Hojlund, regolarmente in campo nonostante una recente influenza.

Le contromosse di Di Francesco: dubbio in attacco

Il Lecce risponderà con un coperto 4-2-3-1. Davanti a Falcone, la linea difensiva (ancora orfana di Gaspar) vedrà Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo. In mediana spazio all’esperienza di Coulibaly e Ramadani.

Sulla trequarti rientra Gandelman dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro la Cremonese, supportato sugli esterni da Pierotti (favorito a destra) e Banda (insidiato da Sottil a sinistra). In avanti, Stulic resta in leggero vantaggio su Cheddira, forte del gol siglato nell’ultimo turno.

Le probabili formazioni