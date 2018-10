Napoli-Liverpool 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Champions League 2018/2019

Napoli-Liverpool, 2ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Torna a suonare l’inno della Champions League al ‘San Paolo’ di Napoli. Nel secondo turno gli azzurri affronteranno il Liverpool, capolista del girone con 3 punti. Per gli uomini di Ancelotti si tratta già di una gara molto importante dal punto di vista della classifica: il Napoli, infatti, ha solamente un punto visto il pareggio con la Stella Rossa. L’occasione di battere i Reds è quindi ghiotta per ritrovarsi in testa al girone e gli azzurri tenteranno di far valere il fattore casa. Al ‘San Paolo’, infatti, il Napoli è imbattuto nelle ultime 8 partite (7 vittorie, 1 pareggio) in tutte le competizioni, ed ha segnato almeno un gol in 17 partite consecutive. D’altra parte, però, l’avversario non è dei più semplici: il Liverpool di Klopp, al momento, è una macchina praticamente perfetta. Imbattutto e primo in campionato a pari merito con il Manchester City, si ritrova anche in testa al girone C, dopo la vittoria all’ultimo soffio con il Psg.

Napoli-Liverpool 0-0: il tabellino

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita (18′ pt Henderson); Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

ARBITRO: Viktor Kassai

NOTE: Ammoniti: pt 25′ Koulibaly (N)

Napoli-Liverpool: diretta live e sintesi

22′ Molto bene Allan fin qui: il centrocampista brasiliano si sta rivelando in ottima forma, contrastando agilmente gli avversari

18′ Keita a terra: il centrocampista del Liverpool viene sostituito da Henderson

15′ Prima parte di gara ad altissimi livelli da parte delle due squadre, ci sono continui ribaltamenti di gioco

10′ Risponde il Napoli con Insigne: l’attaccante azzuro viene servito ottimamente da Callejon, ma il suo mancino esce di poco a lato

9′ Liverpool in avanti: Salah mette in mezzo un bel pallone, ma Ospina è attento

3′ La gara è partita subito su ritmi altissimi, il Napoli sembra essersi schierato con un 3-5-2 in fase di possesso. In fase difensiva, invece, Maksimovic si allarga a fare il terzino

Fischio d’inizio al San Paolo: è iniziata Napoli-Liverpool!

Napoli-Liverpool: formazioni ufficiali

Anche questa volta Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, sorprende tutti e regala una sorpresa per quanto riguarda le formazioni ufficiali. In difesa, sulla destra, non agiranno né Hysaj né Malcuit: al loro posto ci sarà Maksimovic. Da capire se il difensore agirà veramente da terzino o se si accentrerà formando un’inedita retroguardia a 3 con Albiol e Koulibaly. A centrocampo ci sarà Hamsik mentre partirà dalla panchina Zielinski. In avanti, insieme all’intoccabile Insigne, giocherà Milik. In casa Liverpool confermata l’indiscrezione riguardante Keita: sarà il guineano ad agire a centrocampo al posto di Henderson.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Napoli-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

Pochi dubbi per Ancelotti: il Napoli dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 visto nelle ultime uscite. Dopo la sconfitta con la Juventus, in campionato, il tecnico sceglierà praticamente gli stessi 11, fatta eccezione per Hysaj e probabilmente Hamsik. Come terzino destro, infatti, ha buone possibilità di partire titolare il francese Malcuit, mentre a centrocampo ci sarà lo spagnolo Fabian Ruiz, affiancato dall’instancabile Allan. Sugli esterni spazio a Callejon e Zielinski, mentre in avanti sono confermati Insigne e Mertens. Anche Klopp cambierà pochissimo rispetto alla gara di Premier League, giocata contro il Chelsea. Spazio quindi al classico 4-3-3 e ai tre tenori dell’attacco: Salah, Firmino, Mané. L’unico cambio dovrebbe riguardare il centrocampo, dove Keita prenderà il posto di Henderson.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Napoli-Liverpool: i precedenti del match

Sono solamente due i precedenti tra Napoli e Liverpool in partite ufficiali: nella stagione 2010/2011, azzurri e Reds si incontrarono nei gironi di Europa League. Nel match di andata, al ‘San Paolo’, non ci furono reti, mentre il ritorno ad ‘Anfield’ terminò 3-1 per gli inglesi. Nonostante il vantaggio iniziale, grazie a Lavezzi, il Napoli non riuscì a vincere a causa di un super Gerrard che, negli ultimi 15 minuti di gara, siglò una tripletta. In estate le due squadre, inoltre, si sono incontrate nelle classiche amichevoli di preparazione: anche in questo caso sono stati i Reds a spuntarla, imponendosi con un netto 5-0. Ancelotti, però, in conferenza ha rassicurato i tifosi, spiegando che questa volta ci sarà una maggior cura dell’avversario.

Napoli-Liverpool: l’arbitro del match

A dirigere Napoli-Liverpool sarà l’ungherese Viktor Kassai, mentre ad assisterlo ci saranno i guardalinee György Ring e Vencel Tóth. Gli addizionali d’area, invece, saranno Tamás Bognar e Sandor Szabo, mentre come quarto uomo è stato designato Peter Berettyán. La scelta del direttore di gara non è certamente piaciuta ad Ancelotti, tecnico del Napoli. In conferenza stampa, infatti, ha ricordato come Kassai sia stato l’arbitro della partita Real Madrid-Bayern Monaco della stagione 2016/2017. In quell’occasione, il fischietto ungherese e i suoi assistenti non si accorsero che la rete decisiva, siglata da Ronaldo, fosse viziata da un netto fuorigioco del portoghese. I bavaresi, allenati da Ancelotti, furono quindi eliminati ai quarti di finale.

Napoli-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in chiaro su Rai 1 (in HD canale 501 del digitale terrestre) oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e RaiPlay o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.