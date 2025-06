Napoli, Lucca o Darwin Nunez? La società ha deciso, ecco chi dei due

Napoli, Lucca o Darwin Nunez in attacco: la società ha deciso su chi dei due profili è più adatto alla strategia di Conte

Il Napoli sembra aver preso una decisione definitiva per il ruolo di vice Lukaku: Lorenzo Lucca è il profilo scelto da Antonio Conte per completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe accelerato i contatti con l’Udinese e conta di chiudere l’operazione già all’inizio della prossima settimana.

Dopo settimane di riflessioni, il nome di Darwin Núñez – in uscita dal Liverpool – resta comunque sul taccuino, ma il prezzo elevato fissato dai Reds (50 milioni di euro) e le valutazioni tecniche hanno spinto il Napoli a preferire un’opzione più sostenibile e funzionale al progetto.

Lucca, classe 2000, rappresenta infatti un profilo che risponde a diverse esigenze: conosce già la Serie A, è giovane, italiano, con ampi margini di crescita e – soprattutto – considerato compatibile tatticamente con Lukaku, non solo come alternativa ma anche come possibile partner in un attacco a due.

La trattativa con l’Udinese potrebbe entrare nel vivo tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio: l’obiettivo di Manna è chiaro, consegnare Lucca a Conte già per l’inizio del ritiro estivo, permettendogli di inserirsi gradualmente nei meccanismi offensivi del nuovo Napoli.

I friulani partono da una valutazione di circa 35 milioni di euro, ma non è escluso che gli azzurri provino a limare la cifra o inserire contropartite per abbassare l’esborso. Un’operazione comunque più accessibile rispetto a quella per Núñez, che permetterebbe al club di destinare risorse ad altri reparti.

Nella stagione appena conclusa, Lucca ha segnato 12 gol in 33 partite di campionato con l’Udinese, a cui vanno aggiunte 2 reti in Coppa Italia, per un totale di 14 centri stagionali: numeri che hanno convinto Conte e il Napoli a puntare su di lui.