Malcuit, il difensore azzurro oggi sarà visitato a Villa Stuart

Brutto infortunio quello di Kevin Malcuit durante il match contro la Spal. Nella giornata di oggi l’azzurro verrà visitato a Roma dal professor Mariani a Villa Stuart.

Come riporta il Corriere dello Sport il difensore potrebbe essere operato già oggi presso la stessa struttura. Per rivederlo in campo bisognerà aspettare marzo.