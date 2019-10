Napoli, Manolas: «Ibrahimovic? Sarebbe il benvenuto»

Napoli, parla Manolas: «Ancelotti e Insigne? Se si litiga vuol dire che lo spogliatoio è vivo. Ibrahimovic sarebbe il benvenuto»

Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato un’ intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le parole del calciatore:

«Ancelotti e Insigne? Se nello spogliatoio non si litiga vuol dire che non è vivo, serve anche questo. Per me non c’è mai stato un problema tra Insigne e l’allenatore. Il mister non ha paura di cambiare nessuno, sono tutti titolari, non sappiamo mai chi gioca prima della partita. Dobbiamo tenerci tutti pronti, siamo tutti uguali. Ibrahimovic? Non c’è bisogno di accoglierlo, si accoglierebbe da solo. E’ l’attaccante più forte che abbia mai incontrato, se arriverà sarà il benvenuto da tutti».