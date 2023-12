Napoli, Mazzarri: «Ci manca ancora la cattiveria»

Le parole di Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, dopo la sconfitta subita dai partenopei contro la Juventus

Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Napoli contro la Juve. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Chi conosce il calcio sa che ci sono momenti. I ragazzi hanno fatto una grande partita, secondo me hanno dominato sul piano del gioco. Loro sono veementi, cattivi e attenti, noi abbiamo perso l’uomo in area. Continuando così penso che possiamo fare un filotto di risultati».

KVARA – «Io sono arrivato da poco, qualche problema c’era altrimenti non mi avrebbero chiamato. L’occasione di Kvara è clamorosa, credo che i risultati ritorneranno di sicuro. Quando una squadra che non è abituata a vincere vince il campionato ci sono dei contraccolpi. Finisci al centro dell’attenzione. Però il ragazzo è forte, non dimentichiamoci che sulla catena di sinistra siamo senza i due terzini di ruolo».

LE TRE SCONFITTE CON REAL, INTER E JUVE – «Ci manca cattiveria, quel particolare che nelle grandi partite fanno la differenza. Oggi la squadra non ha preso contropiedi, eravamo messi bene, corti. Osimhen veniva da un lungo infortunio, abbiamo diverse defezioni e le stiamo pagando. Penso che da ora in poi questa squadra può fare solo un grande campionato».

OSIMHEN – «I campioni sono trascinanti per tutte le squadre. Lui viene tartassato, viene marcato. Lui deve star bene e sarà quello che farà la differenza, è un giocatore devastante».

SCUDETTO – «Quando un allenatore arriva in un club così, dopo uno Scudetto, deve cercare di risolvere i problemi. Oggi non meritavamo di perdere, io sono fiducioso di poter fare un filotto di vittorie».