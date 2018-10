Napoli, Mertens: «Volevo partire titolare, peccato per il pareggio»

L’attaccante belga Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rete che ha permesso al Napoli di pareggiare 1-1 contro la Roma

Dries Mertens ha salvato il Napoli da una pesante sconfitta in casa contro la Roma. Il suo guizzo all’ultimo minuto ha infatti permesso alla squadra di Ancelotti di pareggiare una partita per larghi tratti dominata. Queste le parole del “folletto” belga: «È difficile parlare subito dopo la partita. È un peccato, oggi potevamo fare tre punti, dovevamo fare di più. Abbiamo avuto occasioni. La Roma gioca, ha fatto bene, ha qualità, ma non so quanti tiri abbiamo fatto in porta noi ed è un peccato. Titolare alla prossima? Volevo partire dall’inizio in una partita così, sappiamo com’è questa partita. Volevo giocare».