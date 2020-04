Napoli, Mino Raiola non è più l’agente di Lorenzo Insigne

Come riporta Tv Luna Mino Raiola non è più l’agente di Lorenzo Insinge: il capitano del Napoli ha deciso di separarsi dal super manager

Per un giocatore che arriva un altro se ne va. Dopo aver accolto Stefan De Vrij sotto la sua procura, Mino Raiola ha dovuto salutare un suo giocatore. Si tratta di Lorenzo Insigne.

Come riporta Carlo Alvino il divorzio è nato dopo alcune incomprensioni tra le parti. Probabilmente il super agente spingeva per una partenza Insigne in estate mentre il giocatore preferiva rimanere a Napoli.