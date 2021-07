Napoli, non si molla Emerson Palmieri: affare da fine mercato

Calciomercato Napoli: gli azzurri non mollano Emerson Palmieri, ma l’affare potrebbe concretizzarsi a fine agosto

Il Napoli non molla Emerson Palmieri e non perde di vista l’obiettivo per rinforzare la fascia sinistra della difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe continui i contatti tra Luciano Spalletti e il fresco campione d’Europa che vorrebbe tornare agli ordini dell’allenatore che lo fatto esplodere in Italia alla Roma.

Il Napoli resta attendista con il Chelsea, continuando a proporre solo un prestito per il calciatore in scadenza il prossimo anno. Gli agenti Zahavi e Ramadani stanno mediando, ma la sensazione è che l’affare si possa sbloccare dopo Ferragosto.