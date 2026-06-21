Calciomercato
Napoli in pole per Norton-Cuffy: il Genoa fissa il prezzo
Il club azzurro accelera per l’esterno inglese Norton-Cuffy, seguito anche dalla Fiorentina. Servono 20 milioni di euro
Il futuro di Brooke Norton-Cuffy potrebbe essere lontano dal Genoa. Dopo una stagione caratterizzata da una crescita costante e da prestazioni sempre più convincenti, il giovane esterno inglese è diventato uno dei profili più apprezzati sul mercato italiano. Le sue qualità atletiche, unite alla capacità di coprire tutta la fascia, hanno attirato l’attenzione di diversi club di Serie A.
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Tra le società maggiormente interessate figurano Napoli e Fiorentina, entrambe alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Tuttavia, nelle ultime ore, il club partenopeo sembra aver compiuto passi concreti in avanti nella corsa al giocatore, posizionandosi davanti alla concorrenza.
Secondo le ultime indiscrezioni di TMW, la dirigenza azzurra starebbe valutando seriamente l’investimento per regalare a Massimiliano Allegri, indicato come futuro allenatore del Napoli, un elemento giovane ma già pronto per il massimo campionato. Norton-Cuffy rappresenterebbe infatti un’opzione importante per aumentare qualità e profondità sulle corsie esterne.
Dal canto suo, il Genoa non avrebbe intenzione di fare sconti. La valutazione del cartellino si aggira infatti tra i 18 e i 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un giocatore dal grande potenziale. L’eventuale trasferimento avverrebbe esclusivamente a titolo definitivo, senza formule alternative.