Napoli-Parma biglietti: vendita libera al via oggi

In questo momento il Napoli è impegnato in Supercoppa Italiana: ieri la formazione di Conte ha vinto 2-0 contro il Milan e si è guadagnata la finale del torneo. Sono ben pochi i tifosi che hanno seguito la squadra in Arabia, ma nelle prossime settimane potranno farlo direttamente allo stadio Maradona.

Nel calendario Serie A 2025-26 gli azzurri salteranno una sfida, proprio per via della Supercoppa, che verrà recuperata mercoledì 14 gennaio 2026: si tratta di Napoli-Parma, i cui biglietti in vendita libera escono proprio oggi venerdì 19 dicembre. Ecco tutti i dettagli.

I biglietti di Napoli-Parma sono su Ticketone

Napoli-Parma biglietti: modalità di acquisto e prezzi

La fase di vendita libera avrà inizio alle ore 12:00 di giovedì 18 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti sul sito di Ticketone. Ecco i prezzi:

CURVE INFERIORI € 25

CURVE SUPERIORI € 40

DISTINTI INFERIORI € 55

DISTINTI SUPERIORI € 65

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 75

TRIBUNA NISIDA € 85

TRIBUNA POSILLIPO € 105

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 120

Le informazioni generali per assistere alla partita

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti. Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti. La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio. Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.