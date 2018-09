Napoli-Parma gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 6ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Napoli-Parma, partita in programma per il sesto turno di campionato. Testa al Parma ma con un occhio alla Juve. Il Napoli si presenta alla sfida contro gli emiliani carichi per il bel successo contro il Torino e per una forma fisica ritrovata. Di fronte ci sarà il Parma, con un Gervinho in forma super dopo due vittorie consecutive.

NAPOLI-PARMA 1-0 – Assist al bacio di Milik, gol di Lorenzo Insigne. Napoli in vantaggio e va sul velluto già dopo pochi minuti.

NAPOLI-PARMA 2-0 – Il Napoli si porta sul 2-0: rete di Milik su lancio in profondità di Insigne!

NAPOLI-PARMA 3-0 – Super Napoli con Milik, che servito da uno strepitoso Verdi batte Sepe e chiude i conti.