Napoli, Rabiot obiettivo anche del Barcellona

Il Napoli aveva scelto Adrien Rabiot, centrocampista del Paris Saint Germain, come sostituto di Jorginho, sempre più lontano dalla squadra allenata da Carlo Ancelotti. Ma anche il Barcellona è interessata al giocatore per il dopo-Iniesta.

Per il Napoli la strada che porta a Adrien Rabiot, centrocampista francese del Paris Saint Germain, possibile sostituito di Jorginho, in procinto di lasciare la squadra di Carlo Ancelotti, è sempre più in salita.

Sul giocatore, infatti, nelle ultime ore si è mosso anche il Barcellona, che avrebbe bisogno di forze fresche nel reparto di centrocampo dopo l’addio di Andres Iniesta, che ha lasciato i blaugrana al termine della scorsa stagione. Il club spagnolo si è fiondato, quindi, sul giocatore del Paris Saint Germain in scadenza di contratto nel 2019.

Centrocampista mancino completo dotato di un imponente fisico, Adrien Rabiot fa della rapidità palla al piede e degli inserimenti con e senza palla i suoi punti di forza. Nazionale francese dal 2016, ha giocato in tutte le nazionali giovanili della Francia e in passato il suo nome è stato più volte accostato anche alla Juventus.