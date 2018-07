Juve, tutto su Rabiot: contatti avviati, pronto l’assalto

La Juventus lavora a un colpo a centrocampo. Adrien Rabiot sempre più nel mirino dei bianconeri: le ultimissime

La Juve ha accantonato, almeno per il momento, la trattativa per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio viene valutato attorno ai 150 milioni di euro e i bianconeri hanno deciso di interrompere le negoziazioni con Lotito. La Juve però vuole un nuovo centrocampista e punta Adrien Rabiot. Il centrocampista del PSG, classe ’95 proprio come Sergej, ha costi decisamente inferiori e altre caratteristiche ma Allegri e i dirigenti bianconeri stravedono per lui. Il centrocampista potrebbe andare via dal PSG e la Juve ha drizzato le antenne.

I bianconeri non perdono di vista il francese classe ’95 e, in assenza di rinnovo, lo stesso club parigino deve prendere una decisione sul futuro del suo calciatore. Il contratto scadrà nell’estate del 2019 e il PSG rischia seriamente di perdere il giocatore a parametro zero. C’è concorrenza: Chelsea e Manchester United hanno già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, ma anche la Juventus ha avviato i contatti con la madre-agente e con il ds del PSG, Antero Henrique. I rapporti tra i club ora sono ottimi e la Juventus potrebbe avviare presto una trattativa per portare in Italia Adrien Rabiot.