Juve-Lazio, è rottura: interrotta la trattativa per Milinkovic-Savic

Lotito continua a chiedere 150 milioni di euro. La Juve è ferma a 70 ha deciso di interrompere la trattativa per Milinkovic-Savic

E’ rottura tra Lazio e Juventus per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è l’oggetto del desiderio dei bianconeri ma il presidente Lotito è irremovibile e continua a chiedere 150 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello. Ieri il presidente è stato chiaro: «e condizioni da che mondo è mondo le fa chi vende. I nostri giocatori non sono in vendita, ma se qualcuno dovesse scegliere di andar via dovranno farlo alle nostre condizioni. Chi vuole un nostro giocatore deve bussare da noi e sarò io ad aprire la porta».

Secondo Tuttosport la Juventus ha deciso di interrompere la trattativa con la Lazio perché ferma a un’offerta da 70 milioni di euro. Anche le big straniere al momento sono ferme: Barcellona, PSG e Real Madrid restano sulle parti del centrocampista classe ’95 ma nessuno si è avvicinato alle richieste del presidente biancoceleste. La Juve ha interrotto la trattativa ma potrebbe tornare a parlarne in caso di una nuova valutazione al ribasso. Se alla fine anche le big straniere giudicassero eccessivo il costo di Milinkovic Savic, si arriverebbe a un bivio: un nuovo prezzo, al ribasso, oppure nessuna cessione.