Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… La mossa dei dirigenti del club partenopeo per blindarlo

Il Napoli si aggrappa al recupero del suo trascinatore assoluto. Secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il ritorno in campo di Scott McTominay, inesauribile centrocampista scozzese, rappresenta una priorità indiscutibile per blindare un piazzamento utile per la prossima Champions League. L’obiettivo primario dei Partenopei è respingere fermamente l’assalto dell’Atalanta, distanziando i Bergamaschi nella concitata volata per l’Europa. Senza il suo guerriero titolare, Antonio Conte, carismatico tecnico salentino, non ha ancora centrato successi stagionali: il bilancio in sua assenza recita un ko contro il Torino e due pareggi contro Roma e Como. L’emergenza infortuni dimezza la difesa, ma la mediana campana sorride con il rientro di Billy Gilmour, metronomo scozzese, e il prossimo ritorno di Frank Anguissa, diga camerunense.

La tabella di marcia del numero quattro punta dritto alla trasferta in terra orobica. L’ex giocatore del Manchester United si era fermato durante l’intervallo della gara contro il Genoa, stringendo stoicamente i denti prima di propiziare la rete di Rasmus Hojlund, possente attaccante, e trovare lui stesso un magnifico gol dalla distanza. Nello scacchiere tattico degli Azzurri, affiancato a Stanislav Lobotka, lucido regista slovacco, lo scozzese risulta devastante per presenza e peso specifico. Macina in media quasi dodici chilometri a partita, pressando, raddoppiando e inserendosi con un tempismo semplicemente perfetto.

L’infiammazione al gluteo che lo affligge è ormai in via di completa risoluzione grazie a un mirato lavoro differenziato. Domenica scorsa, pur sedendo in tribuna al Maradona, ha voluto caricare i compagni scendendo direttamente nello spogliatoio. Trattenerlo a riposo è stata una faticosa ma necessaria scelta precauzionale dell’allenatore. Nel frattempo, la dirigenza campana guarda fiduciosa al futuro: a marzo sono attesi in città gli agenti del calciatore per discutere un prioritario rinnovo contrattuale, rinsaldando un legame fortissimo per riportare la squadra sul palcoscenico calcistico più prestigioso.