Un vice Di Lorenzo, un’ala sinistra e un centrocampista: le ultime richieste di Conte per il suo Napoli

Napoli, sei rinforzi già arrivati, ma manca ancora qualche tassello per dare a Conte tutto quello che ha chiesto il tecnico sul mercato

Il Napoli è ormai vicino a completare la rosa per la nuova stagione, ma restano ancora alcuni tasselli da sistemare per rispondere appieno alle esigenze di mister Conte e garantire una rosa equilibrata e competitiva. Dopo aver già messo a segno sei acquisti (sette considerando anche il giovane portiere Mathias Ferrante), il club partenopeo sta lavorando per chiudere altri tre rinforzi chiave: un vice Di Lorenzo, un centrocampista e un’alternativa di qualità per l’ala sinistra.

Sul fronte terzino destro, il Napoli dispone attualmente di Mazzocchi e Zanoli, entrambi però con futuro incerto. Proprio per questo, è in corso una trattativa con il Siviglia per l’acquisto di Juanlu Sanchez, un giocatore che dovrebbe fornire a Conte una valida alternativa al capitano Di Lorenzo.

A centrocampo, oltre al consolidato trio Anguissa, Lobotka e McTominay e al talento De Bruyne, il Napoli cerca un innesto che possa aumentare la profondità e la qualità della mediana. Se in un primo momento si pensava a un profilo più fisico, come quello di Musah, le ultime indiscrezioni riportano di un interesse verso Fabio Miretti della Juventus, un centrocampista dinamico e tecnico che potrebbe integrarsi bene nel sistema di gioco azzurro.

Per quanto riguarda l’attacco, la priorità è rafforzare la fascia sinistra, dove Noa Lang sta emergendo ma necessita di un compagno capace di dargli concorrenza e di completare la batteria offensiva. Tra i nomi caldi ci sono Federico Chiesa, la cui situazione al Liverpool resta complicata, e Dan Ndoye, per cui il Napoli è in trattativa col Bologna. La suggestione di Sterling, così come quella di Grealish, è presente ma genera qualche dubbio, mentre il sogno Lookman sembra complicato, vista la forte concorrenza dell’Inter.

Intanto, la rosa azzurra è già ben strutturata, con portieri come Meret e Milinkovic-Savic, una difesa composta da nomi solidi come Rrahmani e Beukema, e un reparto offensivo guidato da Lukaku e Raspadori. Tuttavia, alcune cessioni sono previste per sfoltire la rosa e ottimizzare il monte ingaggi, lasciando spazio ai nuovi acquisti per rendere il Napoli ancora più competitivo in campionato e nelle coppe europee.