Napoli, rinnovo Insigne: maxi richiesta del calciatore, distanza siderale

In casa Napoli tiene banco ancora il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il calciatore avrebbe fatto una maxi richiesta che il club non è disposto a soddisfare

Il Napoli e Lorenzo Insigne potrebbero essere vicini alla rottura totale. In ottica rinnovo, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore avrebbe chiesto 5,6 milioni fino al 2025 per firmare il prolungamento di contratto; un milione in più rispetto a quanto percepisce attualmente.

Una richiesta che il club non è propensa ad accettare e anzi avrebbe offerto al suo capitano circa 3,5 milioni con la stessa durata del contratto. Una distanza siderale di circa due milioni difficilmente colmabile. Spalletti, però, si è ripromesso di parlare con Insigne una volta terminata l’Europeo per cercare di convincerlo a fare un passo indietro.