Napoli, rinnovo Insigne: trattativa complessa, le parti non si avvicinano

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno degli argomenti caldi in casa Napoli, ma la trattativa resta molto complessa

Nel corso della conferenza stampa fiume di ieri pomeriggio, Aurelio De Laurentiis he confermato che il Napoli si incontrerà con Lorenzo Insigne, per discutere del rinnovo, al termine dell’Europeo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, la trattativa sembra complessa e di difficile soluzione.

Le parti, infatti, non si schiodano dalle loro posizioni. Il capitano azzurro vuole un aumento dell’attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro, mentre il club partenopeo, come ribadito anche ieri dal presidente, vuole apportare un netto taglio agli stipendi. La trattativa sarà, quindi, molto lunga e non è detto che si giungerà a un accordo.