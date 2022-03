Napoli, rinnovo Ospina: il colombiano può restare e aspetta gli azzurri

L’addio al Napoli di Ospina non sarebbe più così sicuro: il colombiano potrebbe rinnovare

L’addio al Napoli di David Ospina a fine stagione sembrava sicuro. Un contratto in scadenza a giugno e le trattative per il rinnovo mai iniziata. Ma secondo quanto riportato da Tuttosport, il colombiano non starebbe valutando nuove proposte in attesa proprio del club azzurro.

I partenopei non sono ancora del tutto convinti di Meret e allora potrebbe pensare di prolungare il contratto di Ospina.