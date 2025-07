Napoli, domani inizia il ritiro: Conte si trova con due squadre e dal mercato mancano pochi tasselli

Napoli, domanini inizia il ritiro dei campioni d’Italia: Conte ha a disposizione quasi tutta la rosa, dal mercato mancano solo pochi tasselli

Il Napoli non si ferma. Dopo l’ultima stagione chiusa con il tricolore sul petto, il club partenopeo ha messo in moto la seconda fase della sua rivoluzione tecnica, puntando su una campagna acquisti ambiziosa e mirata. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intento condiviso da Antonio Conte, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna era chiaro fin da subito: presentarsi al raduno di luglio con la rosa quasi al completo per consentire al tecnico di plasmare fin dai primi giorni la nuova creatura azzurra.

Stavolta, a differenza dell’estate scorsa condizionata dalla telenovela Osimhen, i piani sono partiti con largo anticipo. Dopo il colpo Kevin De Bruyne, sbarcato ieri a Capodichino, il Napoli ha chiuso anche per due innesti di grande prospettiva: Noa Lang, esterno offensivo in arrivo dal PSV, e Sam Beukema, centrale difensivo prelevato dal Bologna per 30 milioni più bonus. Entrambi dovrebbero unirsi al gruppo in tempo per la partenza verso Dimaro, sede del ritiro.

Non è tutto. In attacco si attende a ore la chiusura per Lorenzo Lucca, individuato come vice Lukaku. L’Udinese ha abbassato le richieste iniziali e l’intesa con il Napoli sembra a un passo: 35 milioni, bonus inclusi, per il centravanti che ha già scelto l’azzurro nonostante le sirene di Milan e Atalanta.

Con un reparto offensivo così profondo e la possibilità di ruotare oltre 22 titolari, Conte potrà adottare varianti tattiche tra 4-3-3 e 4-2-3-1, sfruttando al meglio anche il jolly Raspadori, utile da sotto-punta o mezzala. Restano da completare pochi tasselli: un vice Meret, un’alternativa a Di Lorenzo e – con calma – un sesto centrocampista, con Miretti della Juve nel mirino. Occhio anche a Ndoye, obiettivo concreto per gli esterni offensivi. Il Napoli non vuole solo confermarsi in Italia: mira a una Champions da protagonista.