Napoli-Roma inizia senza Var: per motivi tecnici il big match è cominciato senza l’ausilio della moviola

Napoli-Roma è cominciata con quasi 10 minuti di ritardo rispetto all’orario d’inizio: l’arbitro Massa, infatti, ha tardato perché inizialmente c’erano problemi con l’auricolare del quarto uomo Giacomelli. Come se non bastasse, anche il Var ha dato dei problemi: nella stanza in cui sono presenti Di Bello e l’assistente Preti non stanno arrivando le immagini del match. Massa ha comunque scelto di iniziare l’incontro senza la moviola attiva, informando di ciò giocatori e allenatori. L’episodio ricorda quanto avvenuto lunedì 22 ottobre durante Sampdoria-Sassuolo: anche in quel caso il Var non funzionò per motivi tecnici. L’interruzione del servizio durò quasi mezz’ora nel secondo tempo.