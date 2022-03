Napoli, si ferma Fabian: sindrome influenzale per lo spagnolo

Il Napoli ha comunicato che Fabian Ruiz non si è allenato per una sindrome influenzale

Scatta l’allarme in casa Napoli. Al termine dell’allenamento odierno, il club azzurro ha comunicato che Fabian Ruiz non si è allenato a causa di una sindrome influenzale.

IL COMUNICATO – «Petagna, Meret e Ounas hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Anguissa lavoro personalizzato in palestra e campo. Fabian non ha svolto la sessione di allenamento per sindrome influenzale».