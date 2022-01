Napoli, Spalletti: «Davanti vanno forte, ma dobbiamo arrivare tra le prime 4»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il successo esterno ottenuto dagli azzurri in casa del Bologna

Ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha parlato dopo Bologna-Napoli.

VITTORIA – «La squadra quando capisce la strada da percorrere ha delle caratteristiche e ha un suo perché. In alcuni momenti questo lo perdiamo e diventiamo troppo molli. Dobbiamo fare bene perchè abbiamo il compito di fare felici i nostri tifosi. Mi arrabbio quando non facciamo le cose per bene, non possiamo difenderci ad oltranza. Noi dobbiamo lavorare i palloni, difenderci ad oltranza non ci riesce bene».

20 MINUTI FINALI – «Noi abbiamo lasciato punti per strada che diventa poi difficile recuperare. Quelle avanti vanno forte, ma noi abbiamo l’obbligo di arrivare tra le prime quattro. Ci sono le qualità per farlo e perdere il nostro gioco o mettere in discussione qualcosa per un gol poi ci crea problemi. Dovevamo sfruttare meglio gli spazi finali, invece ci siamo messi in difficoltà da soli».

TIFOSI – «Noi dobbiamo rendere felici i tifosi per essere felici a nostra volta. Non ce ne frega nulla dei numeri individuali, dobbiamo portare risultati di squadra e di gruppo alla città, ricambiando l’amore che c’è per questa maglia».