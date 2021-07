Napoli, Spalletti incontra De Laurentiis: no a spese folli e dubbio Insigne

Oggi Luciano Spalletti incontrerà Aurelio De Laurentiis per pianificare la strategia di mercato in vista della prossima stagione con il Napoli

Il prossimo giovedì Luciano Spalletti verrà presentato ufficialmente alla stampa, ma sarà oggi il primo assaggio di napoletanità per il neo allenatore azzurro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel corso della giornata il tecnico incontrerà a Castel Volturno Aurelio De Laurentiis per pianificare la strategia di mercato in vista della nuova stagione.

Spalletti è stato già informato su come si muoverà la società. No a spese folli e nessun calciatore incedibile. Quindi i vari Koulibaly, Fabian e Lozano di fronte a una maxi offerta potranno essere ceduti. Così come anche Lorenzo Insigne, con cui non ci sono ancora trattative per il rinnovo anche se al momento un accordo sembrerebbe molto complicato da raggiungere.