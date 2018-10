Stadio San Paolo di Napoli, Aurelio de Laurentiis fa il punto della situazione a margine di un vertice sulle Universiadi

I lavori per il San Paolo procedono: l’annuncio del presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ai microfoni di Radio Marte. Ecco il commento del numero uno partenopeo a margine di un vertice per le Universiadi: «Dovete smettere di contrapporci al Comune: noi facciamo parte del comitato attuativo sui lavori al San Paolo e garantiremo che non vengano chiusi durante la stagione degli interi settori. Ora c’è un commissario straordinario: quello di prima non voleva prendere decisioni: c’è un confronto intelligente per favorire il pubblico».

Continua il patron della Filmauro a Radio Marte: «Se verrà raggiunto l’accordo, il problema sarà quello di fare diventare il San Paolo più bello di come è oggi. Le Universiadi rallentano il nostro progetto di due anni fa: metteremo 18 milioni di euro per avvicinare le tribune al campo, gli stadi sono fatti per giocare a calcio e non per fare atletica. Noi siamo corretti, quelli che fanno politica non lo sono: lo Stato è sempre stato assente»