Napoli, taglio del monte ingaggi: la decisione drastica di De Laurentiis

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha deciso di tagliare drasticamente i costi del monte ingaggi della squadra azzurra

Idee chiarissime per Aurelio De Laurentiis in ottica monte ingaggi per la prossima stagione. Il presidente del Napoli non avrebbe intenzione di continuare a pagare gli oltre 100 milioni di stipendio lordo ai calciatori e avrebbe in mente un netto taglio delle spese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron partenopeo vorrebbe ridurre il monte ingaggi a 75 max 80 milioni lordi. I big che hanno intenzione di battere cassa sono avvisati.