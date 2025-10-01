Napoli, tensione in conferenza tra un giornalista e il responsabile comunicazione. Conte interviene: «Fagliela fare»

Napoli, tensione in conferenza tra un giornalista e il responsabile comunicazione. Conte fa da paciere: «Fagliela fare»

Un piccolo siparietto, una frase che svela più di mille discorsi tattici. La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Sporting ha regalato un momento di tensione, prontamente disinnescato dal tecnico con la consueta autorità e un pizzico di pragmatismo.

L’episodio è avvenuto al termine dell’incontro con i giornalisti. Con la conferenza ufficialmente conclusa, un cronista ha chiesto di poter porre un’ultima domanda, contravvenendo alle direttive del responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, che stava per chiudere il collegamento. Si è creato un attimo di imbarazzo, con il “no” dello staff che si è scontrato con l’insistenza del giornalista.

A risolvere la situazione, però, è stato lo stesso Conte. Accortosi della piccola polemica, l’allenatore ha preso in mano la situazione, scavalcando il suo responsabile della comunicazione e rivolgendosi direttamente a lui con una frase che è un perfetto esempio del suo stile di gestione. «Dai Nicola, fagliela fare. È una, facciamola dai. Se no usciamo sempre col malumore. Dai».

Poche parole che racchiudono un doppio, potente messaggio. Da un lato, la riaffermazione della sua leadership: è lui, e solo lui, a decidere i tempi e i modi della comunicazione, anche a costo di infrangere il protocollo. Dall’altro, una lezione di gestione dei media. Conte ha capito che negare una domanda avrebbe creato un’inutile frizione e un’atmosfera negativa (“usciamo sempre col malumore”), mentre concederla sarebbe stato un piccolo gesto di apertura molto apprezzato dalla stampa.

Un episodio apparentemente minore, ma che fotografa alla perfezione un allenatore in totale controllo del suo ambiente, attento non solo agli aspetti di campo, ma anche a coltivare un rapporto sereno e costruttivo con chi lo circonda.