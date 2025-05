Napoli, nessuna restrizione per i tifosi: tutti a Parma per sostenere la squadra di Conte, i numeri

Napoli, attesi a Parma un gran numero di tifosi per sostenere la squadra nello sprint Scudetto: i numeri

Saranno almeno 3.500 i tifosi del Napoli nel settore ospiti del Tardini, ma molti altri raggiungeranno Parma da ogni parte del Nord, approfittando dell’assenza di restrizioni e della possibilità di acquistare i biglietti liberamente, purché residenti a Parma e provincia. L’atmosfera, come riportato da la Gazzetta dello Sport si preannuncia elettrica, con un afflusso massiccio e colorato, a conferma della passione che accompagna la squadra ovunque, anche nei momenti più difficili.

Il match con il Parma è il penultimo capitolo di una stagione ancora incerta, e l’entusiasmo è alle stelle: biglietti in via di esaurimento, file notturne ai rivenditori Vivaticket, e un’onda di fedeltà che ha portato il Napoli a sfiorare il milione di spettatori stagionali. Una fame di sogni che spinge i tifosi a dormire in macchina pur di esserci, per continuare a credere in un finale da ricordare.