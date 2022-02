Napoli, Tiribocchi: «Al Barcellona manca uno come Osimhen»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato in vista della sfida di domani sera tra Napoli e Barcellona: le dichiarazioni

Ai microfoni de Il Mattino, Simone Tiribocchi ha parlato in vista di Napoli-Barcellona.

LE PAROLE – «Osimhen è un attaccante che ha determinate caratteristiche, fortissimo a fare certe cose. Spalletti ora sta provando a insegnargli altro. Con il Barcellona sarà fondamentale averlo in campo dal primo minuto. Dovrà aiutare il Napoli nei momenti di sofferenza, che sicuramente arriveranno, e dovrà fare gol. Non ci sarà un’altra occasione, domani sera si decide tutto. Inoltre a mio avviso, i blaugrana uno come Victor non ce l’hanno».