Napoli, pronta la festa: la città si organizza per la sfida contro il Cagliari di venerdì, tra scaramanzia e maxi schermi

Napoli, la città si prepara all’ultima giornata in vista dell’ultima giornata contro il Cagliari di venerdì: tra scaramanzia e maxi schermi

Napoli si prepara a vivere un’altra notte potenzialmente storica. Come riportato da la Gazzetta dello Sport in vista della decisiva sfida di venerdì 23 maggio contro il Cagliari, che potrebbe valere lo Scudetto, la città si organizza per accogliere la passione dei tifosi in tre grandi piazze – Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia – dove verranno installati maxischermi per seguire la partita in diretta. L’atmosfera si preannuncia carica di emozione, ma anche di prudente scaramanzia: nessuno vuole pronunciare parole che potrebbero “portare male”, tantomeno sventolare bandiere o dare per certa una vittoria ancora da conquistare. Il ricordo del trionfo del 2023 è ancora fresco, ma stavolta lo scenario è diverso: il titolo non è già in tasca e tutto si deciderà nei novanta minuti del Maradona. Antonio Conte, alla guida tecnica, invita alla calma, alla concentrazione e soprattutto al rispetto dell’avversario, un Cagliari ormai salvo ma non per questo da sottovalutare.

Intanto, dietro le quinte, la città si organizza per un’eventuale festa che potrebbe esplodere subito dopo il triplice fischio. In Prefettura si è discusso di piani e misure di sicurezza, e sul tavolo c’è anche l’ipotesi concreta di una parata con il bus scoperto per la giornata di sabato 24 maggio, in caso di trionfo. Un momento simbolico per dare alla squadra l’abbraccio che due anni fa fu in parte negato, a causa delle restrizioni e delle difficoltà logistiche. Il sogno, ancora da afferrare, è pronto a trasformarsi in una festa di popolo, in un tributo collettivo a un gruppo che ha riacceso l’orgoglio calcistico di una città intera. Ma per ora, come suggerisce la scaramanzia napoletana, meglio restare in silenzio e aspettare.