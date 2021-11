Sospiro di sollievo per Mancini: Barella in gruppo, ci sarà per la Svizzera

Barella si allena con il gruppo e sarà a disposizione del Ct Mancini per la sfida contro la Svizzera di venerdì

L’Italia del Ct Roberto Mancini sta lavorando per preparare la sfida delicata contro la Svizzera di venerdì sera. Un match cruciale per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar e che si giocherà in casa all’Olimpico.

In questi giorni la Nazionale sta vivendo con grande apprensione la situazione infortunati, siccome diversi giocatori hanno dovuto dare forfait. Chiellini, Zaniolo, Pellegrini ed Immobile sono già rientrati nelle rispettive squadre a causa dei loro problemi muscolari, ma la notizia che permette al Ct di tirare un sospiro di sollievo è quella che riguarda Barella. Il centrocampista classe ’97 dell’Inter, è tornato ad allenarsi in gruppo e dunque sarà a disposizione di Roberto Mancini per la sfida alla Svizzera. Un recupero importante per gli azzurri, visto che negli ultimi giorni si era allenato a parte dopo il fastidio accusato nel derby di domenica sera.