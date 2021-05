Nazionale, in tre per la maglia di terzo portiere all’Europeo

Roberto Mancini è alle prese con una difficile decisione: quale portiere portare come terzo all’Europeo? In tre in gioco

Gli Europei si avvicinano e il c.t. Roberto Mancini inizia a fare la conta dei giocatori che faranno parte della Nazionale Italiana pronta a combattere per riportare in patria un successo che manca da diverso tempo. Il dubbio più grande riguarda il reparto dei portieri: se Donnarumma, come riferisce La Gazzetta dello Sport, si aggiudica nuovamente la maglia da titolare e Salvatore Sirigu quella da vice, l’indecisione regna sovrana sulla scelta del terzo estremo difensore azzurro.

A contendersi il ruolo Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli) e Pierluigi Gollini (Atalanta), tutti protagonisti fondamentali della stagione delle loro squadre.