Nazionale: fiducia in Mancini, sfiducia nei possibili sostituti

Continua a tenere banco il futuro di Roberto Mancini, verso una possibile conferma da Commissario Tecnico della Nazionale

Il rapporto tra Roberto Mancini e la Nazionale italiana potrebbe non essere giunto al termine. In attesa di una parola definitiva, si fa strada l’ipotesi della conferma per l’allenatore marchigiano. Il suo post social di questi giorni ha lasciato intendere che il percorso non sia terminato, per quanto l’incertezza regni sovrana.

Spifferi e spiragli di conferma che faranno piacere a chi, come noi, auspica che l’attuale selezionatore possa restare al suo posto per proseguire un lungo e proficuo lavoro, a prescindere dall’incredibile e dolorosa eliminazione dai Mondiali 2022 che si svolgeranno tra qualche mese in Qatar.

La permanenza di Mancini la scelta più logica dunque, anche perché non si può dire che i nomi circolati in queste ore per la sostituzione stuzzichino particolarmente il palato. Diventare Commissario Tecnico dell’Italia deve rimanere coronamento di una carriera, che sia federale come spesso avveniva nel passato o a livello di club.

Ragion per cui non convincono le ipotesi ventilate, a cominciare dai vari allenatori “giovani” messi sul piatto. Da Rino Gattuso ad Andrea Pirlo, passando per il gettonatissimo Fabio Cannavaro, tutti privi di un curriculum ancora adeguato. E la soluzione in affiancamento a Marcello Lippi Direttore Tecnico un’idea che circola da parecchi anni senza troppa convinzione e ormai quasi stucchevole nella sua essenza.

Più credibili, senza discussione, le candidature di big della panchina, su tutti Max Allegri e Carlo Ancelotti. Eventualmente da giugno, ma senza dubbi entrambi adattissimi, per esperienza e comprovata capacità, a un ruolo cardine in azzurro nel futuro prossimo. Nell’immediato però, nessuno meglio del Mancio. Per ripartire con un nuovo ciclo quadriennale, alla caccia del Mondiale perduto e al contempo proseguendo l’opera di cambiamento intrapreso in queste stagioni.

