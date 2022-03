Nazionale, Signori su Immobile: «Con la maglia azzurra è diverso»

Nazionale, Signori assolve Immobile: «Con la maglia azzurra è diverso. Gli attaccanti vengono considerati solo se vincono»

L’ex attaccante del Foggia e della Lazio Giuseppe Signori ha commentato la situazione in Nazionale di Ciro Immobile. Di seguito, le sue parole rilasciate a Lazio Style Radio.

IMMOBILE – «Le situazioni in Nazionale sono diverse. Ad esempio, io giocavo in un ruolo diverso da quello che avevo nel club. Gli attaccanti purtroppo vengono considerati solo se segnano. Immobile in Nazionale ha avuto qualche problema come tanti altri attaccanti del passato, ma il suo valore non si discute».

I MALI DELLA NAZIONALE – «Il problema della Nazionale parte da lontano, non solo dall’eliminazione. I settori giovanili abbandonati si stanno segnalando da anni: se i giovani calciatori italiani non trovano spazio nei rispettivi club, il problema è generale e non riguarda i singoli».