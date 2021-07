Nedved: «Allegri? Bello carico. Con l’Udinese si soffre sempre»

Nedved è intervenuto durante la cerimonia di presentazione del calendario della Serie A 2021/2022. Le dichiarazioni

Pavel Nedved è intervenuto durante la cerimonia di presentazione del calendario di Serie 2021/2022. Le parole del vicepresidente della Juventus.

UDINESE – «Ci piace però sappiamo che a Udinese si soffre sempre. L’ultima parte l’ha risolta Cristiano negli ultimi 5′. E’ una partita difficile per essere la prima ma dobbiamo affrontarle tutte prima o poi come dice Allegri».

ALLEGRI – «C’era una certa abitudine per 5 anni, è andato in vacanza per 2 anni ed ora è tornato bello carico».

SARRI – «Non so se la Juve era il posto ideale. Da noi ha trovato squadra forte. Ha provato af are suo calcio, ci è riuscito, ha vinto scudetto a primo colpo. Vincere a juve non è mai facile. Vincere è una cosa di pochi. Io sono stato contento di maurizio ci siamo trovati bene. Poi a fine stagione si fanno delle valutazioni. Auguro di trovarsi alla lazio come mi sono trovato io».

