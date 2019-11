Nedved carica: «Sappiamo cosa c’è in palio stasera»

Pavel Nedved parla a pochi minuti da Lokomotiv Mosca Juve, gara di Champions. Le parole del vice presidente bianconero

Pavel Nedved ha parlato a Juventus Tv pochi minuti prima dell’inizio del match di Champions contro la Lokomotiv Mosca. Queste le parole del vice presidente bianconero.

LA GARA – «È una gara molto importante, sappiamo cosa ci giochiamo stasera. Se dovessimo fare bene sappiamo che possiamo passare il turno. Cercheremo il risultato massimo ma sappiamo che partita ci aspetta. Qualificarsi con due turni di anticipo sarebbe molto importante. In realtà non importa se in anticipo o no, l’importante è qualificarsi».

LOKOMOTIV MOSCA – «Sapevamo già prima che questa è una squadra molto forte, in casa l’abbiamo battuta con tanta difficoltà. In casa sono ancora più pericolosi».

INIZIO DI SARRI – «Sono dati molto importanti. Quando cambi allenatori cambia molto. Stiamo ottenendo risultati importanti per quanto riguarda punteggi e classifiche. Non ci accontentiamo, sappiamo e vogliamo fare meglio. Sappiamo dove migliorare».