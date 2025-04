Nesta: «Abbiamo giocato con il braccino; dovremo avere un grande spirito, non possiamo mollare con questa classifica» - Calcio News 24

Le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli in trasferta contro la Juve

Alessandro Nesta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del Monza contro la Juve. Di seguito le sue parole.

COSA NON LE È PIACIUTO DELLA PARTITA – Non mi è piaciuto che in un momento ci siamo persi, abbiamo giocato un po’ con il braccino e abbiamo sbagliato tanto, un po’ per ansia o non so cosa. È un peccato, poi ci siamo portati la Juventus troppo vicina all’area, dovevamo uscire un po’ di più. Queste squadre devi ricacciarle fuori, invece noi non accorciavamo subito, dovevamo farlo prima. All’inizio, i primi cinque minuti, lo avevamo anche fatto benissimo.

CON CHE SPIRITO AFFRONTERETE LE PROSSIME GIORNATE – Dobbiamo avere grande spirito, non possiamo mollare perché la classifica è questa, lo sappiamo. Dobbiamo fare partite buone e qualche punto perché c’è il record negativo della Serie A… Questo è il nostro obiettivo, uno ce lo mettiamo: dobbiamo fare più di 17 punti.

IL RAPPORTO CON I TIFOSI – Quello che succede a Monza è particolare perché con un’annata così in altre piazze rischi qualcosa. Ci hanno fischiato, ma sempre con grande civiltà, ci hanno anche incoraggiato fino a poco tempo fa. Siamo in debito, lo sappiamo, ma oggi la squadra fa fatica, a gennaio ci siamo un po’ indeboliti e poi pure oggi ne avevamo sette fuori. Facciamo fatica a competere perché poi le altre sono forti, complete. Siamo dentro alle sfide, ma abbiamo bisogno di altri calciatori, non possiamo permetterci sette giocatori fuori.