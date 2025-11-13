Neuer ritorna in Nazionale? Spunta questa grande indiscrezione sulla Germania in vista del Mondiale - Calcio News 24

Germania, possibile ritorno di Manuel Neuer? Spunta una situazione molto interessante per i tedeschi

In Germania il giornale Bild riaccende il dibattito sul possibile ritorno di Manuel Neuer (39) in Nazionale per il prossimo Mondiale. Nelle ultime settimane, il portiere del Bayern Monaco, autore di prestazioni eccellenti (a parte un errore contro l’Union Berlin), è tornato a far sognare i tifosi tedeschi, che si interrogano: “Vuole ancora? Deve ancora? Può ancora?”.

TER STEGEN FUORI, BAUMANN TITOLARE:

Attualmente, la porta del DFB è occupata da Oliver Baumann (35), a causa dell’infortunio di Marc-André ter Stegen (33), numero 1 designato, ma fuori da mesi e con un futuro incerto anche al Barcellona, che sembrerebbe volerlo cedere. In questo scenario di incertezza, l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Neuer si fa sempre più strada tra fan ed esperti.

GORETZKA GELIDO: «MANU HA CHIUSO»

A smorzare gli entusiasmi, però, è una voce molto vicina al portiere: il compagno di squadra e amico Leon Goretzka (30). Intervistato da sport.de, la stella del DFB ha dichiarato: «Manu ha concluso la sua carriera da portiere della nazionale, quindi non credo che sarà della partita». Le parole di Goretzka sembrano confermare quanto già affermato dallo stesso Neuer in precedenza: «Il fatto è che ho deciso di non giocare più per la Nazionale». Alla domanda se la decisione fosse definitiva, Neuer aveva risposto: «Sì!».

LE PRESSIONI SU NAGELSMANN

Tuttavia, dall’entourage di Neuer si continua a sentire che il portiere sarebbe pronto a tornare in caso di emergenza portieri poco prima del torneo, qualora il CT Julian Nagelsmann (38) glielo chiedesse. Secondo informazioni raccolte da BILD, all’interno della Federazione ci sarebbero già delle voci che starebbero cercando di convincere Nagelsmann a prendere in considerazione un possibile comeback di Neuer, qualora le circostanze lo richiedessero. Il mistero si infittisce e, nonostante le smentite ufficiali, l’ombra di Manuel Neuer continua ad aleggiare sulla porta della Nazionale tedesca in vista del Mondiale.

