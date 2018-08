Newcastle-Chelsea, 3ª giornata Premier League 2018/2019: cronaca in diretta live con risultato, gol, highlights e sintesi

Da una parte Rafa Benitez, colui che ha avviato il ciclo vincente del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dall’altra Maurizio Sarri, l’uomo che alla guida degli azzurri è riuscito a mettere in grande difficoltà la corazzata Juventus di Massimiliano Allegri. Questa è Newcastle-Chelsea, interessantissima sfida della 3ª giornata di Premier League. Seguite la diretta e la cronaca del match su Calcio News 24.

SINTESI PRIMO TEMPO – Non è un Chelsea scoppiettante, ma almeno ci prova. La squadra di Sarri nella prima frazione si fa vedere in diverse occasioni dalle parti di Dubravka, senza mai realmente andare vicino al gol del vantaggio. Aumenta i giri l’attacco del Chelsea solo nel finale, con Pedro pericoloso. Spinge Hazard dalla sinistra al centro dove libera l’ex Barcellona per il piazzato mancino all’altezza del dischetto. Palla rasoterra ma poco violenta, bloccata da Dubravka. Ammonito il nuovo arrivato Kovacic, fin qui autore di una buona prestazione.

SINTESI SECONDO TEMPO – La sfida viene sbloccata dal calcio di rigore di Hazard, che dal dischetto spiazza Dubravka. Sette minuti dopo arriva la pronta reazione del Newcastle, che pareggia con Joselu. Ma pochi istanti dopo l’autorete di Yedlin spiana la strada a Sarri. Newcastle-Chelsea 1-2.