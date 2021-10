Newcastle, scelto il nuovo allenatore: sarà Brendan Rodgers

Il Newcastle ha deciso di affidare la panchina della squadra a Brendan Rodgers, attuale tecnico del Leicester

Il Newcastle inizia a muoversi dopo l’arrivo del fondo PIF. Come riportato da Sky Sport, il club bianconero è pronto a salutare il tecnico Steve Breuce per far spazio a Brendan Rodgers sin da subito.

L’ex tecnico del Liverpool è al momento legato al Leicester, ma il suo contratto dovrebbe essere risolto dietro il pagamento della clausola di 16 milioni di euro.