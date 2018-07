Neymar confessa: «A volte esagero, ma in campo soffro»

La stella del Psg Neymar ha risposto alle tante «Non ho ancora imparato a combattere le mie frustrazioni»

Bersagliato da tanti tifosi sui social durante l’ultimo Mondiale, Neymar ha finalmente risposto. In uno spot pubblicitario visibile sul suo profilo Twitter, il brasiliano ha voluto rispondere ai tanti che lo accusano di buttarsi e simulare in maniera eccessiva rotolandosi per il campo come troppo spesso accaduto nell’ultimo Mondiale: «A volte esagero perché sono frustrato. Quando sembro maleducato non è perché sono un bambino viziato, ma perché non ho ancora imparato a combattere le mie frustrazioni».

Nel video pubblicato sui social, Neymar parla a lungo di sé stesso mostrando ai suoi fan tutti i lati più deboli del suo carattere, senza filtri: «Tacchetti sugli stinchi. Calcio alla schiena. Pestone al piede. Potreste pensare che io esageri e a volte è così. Ma la verità è che in campo io soffro. E voi non avete idea di cosa io viva al di fuori. Quando me ne vado senza parlare con i giornalisti non è perchè mi piace solamente vincere, ma perchè non ho ancora imparato come non deludervi. Quando sembro maleducato non è perchè sono un bambino viziato, ma perchè non ho ancora imparato a combattere le mie frustrazioni. C’è ancora un ragazzo dentro di me. A volte incanta il mondo, altre fa arrabbiare tutti. E io lotto per tenere questo ragazzo vivo, ma dentro di me, non in campo».

La stella brasiliana prosegue e chiude: «Potreste pensare che io cada troppo spesso, ma la verità è che cado a pezzi. E questo fa male molto di più di qualcuno che ti cammina sulla caviglia operata. Mi ci è voluto tempo per accettare le vostre critiche. Mi ci è voluto tempo per guardarmi allo specchio e diventare un uomo nuovo. Ma eccomi qui, a cuore aperto. Sono caduto, ma solo chi cade può rialzarsi. Potete continuare a scagliare pietre contro di me o potete tenere le pietre lontane e aiutarmi a rialzarmi. Perché quando mi rialzo, tutto il paese si rialza con me».