Neymar finisce nei guai! Denunciato dalla cuoca della sua villa a Rio de Janeiro, la ricostruzione di quanto successo

Neymar è stato denunciato dalla cuoca della sua villa a Rio de Janeiro, ecco cosa è successo al fuoriclasse brasiliano

Nuove e pesanti grane fuori dal rettangolo verde per Neymar. Il giocatore rischia infatti di finire seriamente nei guai a seguito della denuncia formale presentata da una donna che ha lavorato come cuoca nella sua lussuosa villa a Rio de Janeiro nel periodo compreso tra luglio 2025 e febbraio 2026.

Come riportato dai principali media della stampa brasiliana, la lavoratrice ha deciso di denunciare sia il calciatore sia l’azienda responsabile della sua assunzione. Alla base dell’azione legale ci sarebbero lesioni fisiche derivanti da ritmi di lavoro insostenibili: la donna sostiene di aver faticato anche per 16 ore al giorno, arrivando a preparare pietanze per oltre 150 persone quotidianamente, a causa dei continui e numerosi amici invitati a casa dal campione.

I turni massacranti e i problemi di salute

Gli accordi contrattuali originali prevedevano un orario di lavoro dalle 7:00 alle 17:00, limitato ai soli giorni feriali. Tuttavia, la cuoca ha dichiarato di aver superato in moltissime occasioni l’orario concordato, terminando i propri doveri spesso tra le 23:00 e mezzanotte, e trovandosi frequentemente al servizio del giocatore anche la domenica.

A livello economico, lo stipendio base pattuito era di 654 euro mensili, che arrivavano a circa 1.200 euro contando i vari straordinari. Ma a preoccupare maggiormente è il quadro clinico: la donna ha lamentato gravi problemi alla schiena, in particolare alla colonna vertebrale e all’anca. Questi malanni fisici l’hanno spinta a chiedere a Neymar un risarcimento totale di 43mila euro per coprire le spese mediche, gli straordinari e una pensione. Una cifra oggettivamente irrisoria se rapportata ai contratti multimilionari e alle sponsorizzazioni incassate in carriera da O Ney.

Le dichiarazioni dei legali

A chiarire ulteriormente le pesanti dinamiche lavorative della vicenda è arrivata la nota dei legali della donna, che hanno precisato:

«Oltre all’eccessivo carico di lavoro, la nostra assistita ha sempre svolto attività che richiedevano un intenso sforzo fisico fin dall’inizio del contratto – hanno spiegato gli avvocati della donna –, trasportando in continuazione dei pezzi di carne del peso medio di 10 chili, oltre che caricare e scaricare la spesa al supermercato con borse pesanti. Restava in piedi per lunghi periodi durante la giornata lavorativa».

La parola passa ora ai tribunali brasiliani.