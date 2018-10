Neymar, non solo Barcellona: il Real Madrid pronto allo scippo

Neymar sembrerebbe scontento a Parigi e starebbe pensando ad un trasferimento in Catalogna. Ma i blancos vedono in lui l’erede di CR7…

Neymar al Barcellona non è utopia. Dopo le voci rimbalzate ieri di un possibile ritorno di O’Ney in Catalogna, arrivano altre conferme sul disagio che il brasiliano prova a Parigi. Neymar non vede il Psg competitivo per la Champions League e ha paura che la crescita costante di Kylian Mbappé possa metterlo in ombra. Inoltre le difficoltà con la lingua, il cibo e il clima non contribuirebbero al suo totale ambientamento. Ma la soluzione Barcellona non è l’unica nella mente del brasiliano.

Innanzitutto non esiste alcuna clausola nel contratto con il Psg. Senza contare che il suo acquisto è stato anche un modo da parte del presidente Al-Khelaïfi di sponsorizzare il mondiale di Qatar 2022. Perdere la principale stella della sua squadra prima di allora non è un’ipotesi considerabile per l’imprenditore. Inoltre il Barcellona non ha in questo momento la liquidità per acquistare Neymar, dovendo anche trattare il rinnovo di Leo Messi. Quale altra possibile soluzione? La risposta è così ovvia che è quasi superflua scriverla: Real Madrid. Florentino Perez è sempre stato innamorato di O’Ney, dopo che il Barcellona fece un vero e proprio scippo al Santos per superare la concorrenza degli acerrimi rivali. I Galacticos hanno certamente la potenza economica per l’eventuale trattativa: in estate le spese sono state ridotte e l’addio di Cristiano Ronaldo ha contribuito a creare un bel tesoretto da 300 milioni. Oltretutto, l’uscita di scena del portoghese ha privato il Real Madrid di un vero e proprio volto simbolo dei blancos e il brasiliano sarebbe l’erede perfetto. È ancora presto per parlare di trattative, ma se tutti i pezzi del puzzle dovessero comporsi, immaginarsi Neymar a Madrid in estate non sarebbe follia.