Secondo l’edizione odierna del Mundo Deportivo, Neymar starebbe spingendo per un clamoroso ritorno in blaugrana

Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice. Sembra quasi un paradosso se la nostalgia giunge all’ombra della romantica Tour Eiffel. Ma se un astro come Neymar viene parzialmente eclissato dall’interposizione di Kylian Mbappé, allora diventa sempre più facile annegare nella nostalgia, quel sentimento malinconico generato dal rimpianto di cose e tempi passati, quella voglia di ritornare a calpestare l’erbetta del Camp Nou fra dribbling e deliziose giocate.

LE CAUSE. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Neymar sarebbe pentito del trasferimento parigino e starebbe spingendo per un clamoroso ritorno al Barcellona. Appena un anno fa il Psg sborsava nelle casse del club blaugrana ben 222 milioni, offrendo al brasiliano 36,8 milioni a stagione più numerosi premi individuali e una promessa, quella di costruire attorno a lui una squadra per mettere le mani sulla Champions League. Da allora però le cose per Neymar non sono andate proprio per il verso giusto: prima i paragini hanno dovuto abbandonare l’ultima Champions già agli ottavi di finale, poi l’esplosione di Mbappè, figura sempre più ingombrante, ha creato fra i due una sorta di staffetta al gol che sta allontanando sempre più il brasiliano dalle ricche ricompense dei premi individuali.

LA TRATTATIVA. Sempre più frequenti stanno diventando i contatti fra l’entourage di Neymar e il Barcellona per gettare le basi di una clamorosa trattativa. Dopo una freddezza iniziale, il club catalano avrebbe dato parare positivo per il ritorno del brasiliano e starebbe valutando le condizioni più vantaggiose per un’eventuale chiusura dell’affare, ma si tratta di una trattativa molto complicata che è tutta da risolvere. Il primo ostacolo è senza dubbio il contenzioso aperto per la buona uscita che il club blaugrana si rifiuta di riconoscere al calciatore, considerato che Neymar abbandonò il Barcellona tramite una decisione unilaterale realizzato dal pagamento della clausola. Ma il vero e proprio nodo dell’affare è quello di ottenere il consenso del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, in quanto il contratto del numero dieci parigino scadrà nel giugno 2022.

Tuttavia si respira ottimismo, ci sono spiragli per la conclusione dell’affare, anche se per il momento si tratta soltanto di un’eccitante idea. L’entourage di Neymar farà il possibile per regalare al brasiliano la gioia di indossare ancora la casacca blaugrana in quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno.