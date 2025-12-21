Calcio Estero
Juventus, si fa male Nico Gonzalez! Futuro in Spagna a rischio? L’attaccante, in prestito all’Atletico ha un obbligo vincolato alle presenze
Juventus, si fa male Nico Gonzalez! Futuro in Spagna a rischio? L’attaccante, in prestito all’Atletico ha un obbligo vincolato alle presenze
Brutte notizie per l’Atletico Madrid e per Diego Simeone. Sul campo del Girona, Nico Gonzalez è stato costretto al cambio dopo appena 25 minuti per un problema muscolare, lasciando il campo visibilmente preoccupato.
Presenze decisive per l’obbligo di riscatto
Lo stop dell’esterno argentino non pesa soltanto sul piano tecnico. Il suo trasferimento all’Atletico, infatti, è legato a un obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus, che scatta al raggiungimento di un determinato numero di presenze stagionali. Ogni partita saltata rischia quindi di incidere direttamente sul percorso verso l’attivazione della clausola.
In questo senso, l’infortunio rappresenta un passaggio delicato: l’Atletico ha bisogno del giocatore in campo, mentre la Juventus osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che continuità e minutaggio saranno determinanti per il futuro dell’operazione.
Attesa per gli esami
Nelle prossime ore Nico Gonzalez si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dello stop e i tempi di recupero. Da qui dipenderanno non solo le scelte di Simeone nelle prossime settimane di Liga, ma anche le prospettive legate al riscatto del giocatore.