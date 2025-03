Nico Paz Inter, arriva l’indiscrezione clamorosa: «Ad Appiano Gentile lavorano all’idea ma..»

Nico Paz Inter, ecco l’indiscrezione bomba per il grande obiettivo dei nerazzurri! Le ultimissime da Appiano Gentile…

Nico Paz all’Inter? Arrivano clamorose indiscrezioni sul futuro del calciatore del Como. Il trequartista spagnolo naturalizzato argentino è da tempo nel mirino del club. Calciomercato.com ha svelato alcuni retroscena, ecco un estratto della situazione:

LE ULTIME – «Il sogno, infine, si chiama Nico Paz: da mesi Javier Zanetti sta coltivando i rapporti con l’argentina e con il ragazzo stesso ma Como e Real Madrid hanno intuito la questione e proprio in queste ore stanno lasciando trapelare notizie che spingono in tutt’altra direzione. Sarà necessario capire con quanta energia l’argentino manifesterà ai “Blancos” il desiderio di giocare in nerazzurro. Ad Appiano Gentile lavorano all’idea ma sono consapevoli che per riuscire a chiudere la trattativa sarà necessaria tanta diplomazia, che non per forza porterà dove vogliono i nerazzurri. La nuova Inter nasce dal centrocampo, tra cessioni che sembrano ormai scontate e qualche sogno di mercato che tra marzo e aprile è giusto cullare».