Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO

Nico Paz Inter, la foto fa sognare i tifosi: l’immagine con Diego Milito e Javier Zanetti scatena l’entusiasmo dei nerazzurri

Negli ultimi mesi il nome di Nico Paz è stato più volte accostato all’Inter, alimentando le fantasie dei tifosi nerazzurri. Più suggestione che trattativa concreta, anche perché il classe 2004 resta sotto il controllo del Real Madrid, che ne detiene il cartellino e continua a monitorarne la crescita.

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Nelle ultime ore, però, è circolata una foto che ha acceso l’entusiasmo del popolo interista. Ieri sera il giovane talento del Como è stato avvistato al ristorante Botinero, locale di proprietà di Javier Zanetti. Nell’immagine, diventata rapidamente virale, compaiono Nico Paz, suo padre, Diego Milito e lo stesso Zanetti: un quartetto che inevitabilmente ha scatenato interpretazioni e speranze.

Difficile sapere se durante la serata si sia parlato anche di mercato, ma la coincidenza non è passata inosservata. L’Inter continua a sognare che, un giorno, il futuro del gioiellino del Como possa tingersi di nerazzurro.