Nicolussi Caviglia Parma, adesso è ufficiale: il comunicato dei crociati con tutti i dettagli del trasferimento del centrocampista dal Venezia

Il Parma riabbraccia ufficialmente Hans Nicolussi Caviglia. Il club emiliano ha annunciato l’ingaggio del centrocampista classe 2000 prelevato dal Venezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a determinati obiettivi sportivi. Cresciuto nel vivaio della Juventus e dotato di ottimi tempi di inserimento, il valdostano torna a vestire la maglia gialloblù per garantire dinamismo alla mediana dopo la prima esperienza vissuta nella stagione 2020/21.

IL COMUNICATO – «Parma Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive, le prestazioni del calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia Football Club. Centrocampista dotato di grande dinamismo, torna a vestire la maglia gialloblu dopo l’esperienza della stagione 2020/21. Nato ad Aosta il 31 marzo 2000, Nicolussi Caviglia è cresciuto nel Settore Giovanile della Juventus, club con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienze significative con le maglie di Perugia, Salernitana, Südtirol e Venezia, distinguendosi per qualità tecniche e capacità di inserimento. Benvenuto in gialloblu, Hans!».

