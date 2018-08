Grujic rinnova con il Liverpool e vola in prestito all’Herta Berlino. Il serbo era stato vicino al Torino negli ultimi giorni di mercato

Marko Grujic non arriverà in Italia nonostante il corteggiamento di diversi club del Belpaese. Il giocatore era in scadenza di contratto con il Liverpool ma alla fine ha deciso di rinnovare per un altro anno con i Reds, che lo hanno poi ceduto in prestito per una stagione all’Hertha Berlino. La conferma è arrivata direttamente dal Liverpool tramite i propri canali ufficiali. Grujic lo scorso hanno ha chiuso con uno score di 2 gol e un assist in 24 presenze e ha anche partecipato al Mondiale di Russia 2018 con la Nazionale serba.

Grujic in passato è stato accostato alla Lazio e al Torino. I bianconcelesti avrebbero abbandonato la pista che portava al centrocampista 22enne nei primi giorni di mercato mentre i granata avrebbero fatto un ultimo tentativo poco prima della chiusura delle contrattazioni. Il club di proprietà di Urbano Cairo avrebbe offerto al Liverpool un prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro ma evidentemente la proposta non ha accontentato gli inglesi.